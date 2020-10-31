مارسيلو يحقق رقما مميزا مع ريال مدريد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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عاد الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو للمشاركة كأساسي أمام أويسكا اليوم السبت، وحقق الانتصار رقم 250 له في بطولة الدوري الإسباني "الليغا" مع ريال مدريد من أصل 361 مباراة خاضها مع الفريق، وبهذا بات يحتل المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأجانب أكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ المسابقة.


وفي المشاركة الثالثة للاعب البرازيلي هذا الموسم مع الفريق الملكي، بعد مشاركته أمام بلد الوليد وقادش، تمكن من تحقيق الانتصار رقم 250 له في "الليغا"، وهو الأمر الذي له أبعاد خاصة عندما تقارنه بالأسطورة ألفريدو دي ستيفانو (227 انتصاراً).


وشارك مارسيلو في أول مباراة رسمية له مع الميرينجي في السابع من يناير(كانون الثاني) من عام 2007 أمام ديبورتيفو لاكورونيا ومباراة اليوم أمام أويسكا كانت المباراة رقم 361 له مع الفريق في الدوري ونجح خلال هذه الفترة في تسجيل 26 هدفاً.


ويأتي مارسيلو، بطل دوري الأبطال في 4 مناسبات وبطل الدوري في 5 مرات ومونديال الأندية 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي في ثلاث مناسبات وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، في ترتيب الأجانب أصحاب أكبر عدد من الانتصارات خلف كل من ليونيل ميسي وداني ألفيش وكريم بنزيمة.

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