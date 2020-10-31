سوبارو تغزو الأسواق.. Forester الرياضية اخر اصدار للشركة اليابانية

نستعرض معكم الجديد دائما في عالم السيارات في الأسواق المحلية والعالمية واليوم نتحدث عن سوبارو Forester الرياضية حيث تعد الشركة العالمية اليابانية “سوبارو” من أهم الشركات العالمية في صناعة السيارات في العالم ، حيث اطلقت أحدث إصداراتها الرائعة التي تنافس بها العلامات التجارية المنافسة لها في الأسواق وتتميز بأنها من السيارات العائلية متعددة الاستخدامات وهي من السيارات الرائجة في الأسواق في الوقت الحالي.





سوبارو Forester الرياضية





أطلقت اليوم الشركة اليابانية العالمية الرائدة في صناعة السيارات سبارو سياراتها الرياضية الرائعة فوريستر سبورت الأيقونة الأقوى في العائلة الكاملة لسبارو في الأسواق وتتمتع السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانات الرائعة التي سنستعرضها معكم كالتالي.





السيارة تعتمد على محرك قوي من نوع تربو سوبر شارجر المكون من 6 أسطوانات لأداء عالي فائق القوة .

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

المحرك الهجين يولد طاقة 177 حصان.









السيارة من النوع الرياضي التي تعتمد على نوابض معدلة لتمتص الصدمات وتكون حرة الحركة مع الأداء العالي للسيارة لتعطي للراكب الإحساس بالراحة مع المطبات والأراضي الوعرة .

السيارة مجهزة بأعلي الإمكانايات الخارجة من التصميم الرياضي الديناميكي الذي يقلل من مقاومة الهواء لها مع السرعات العالية.









السيارة تتمتع بكل أنظمة الأمان وبمجموعة متكاملة من الوسائد الهوائية الموزعة بعناية داخل السيارة.

المصد الخارج وفتحة المشعاع الكبيرة لها دور كبير في تبريد المحرك العملاق لتتحمل المشقة.

تحتوي السيارة على مجموعة متكاملة من الحساسات الجانبية التي تساعد السائق على تحديد المسار أثناء القيادة.

تحتوي السيارة على 3 كاميرات أمامية وخلفية واخرى بداخل السيارة تعمل عمل المرأة الأمامية للسائق.

الفرش الداخلي مكون من أعلى الخامات الجلدية عالية الصنع والدقة.