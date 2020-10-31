الأهلي يضرب شباك طلائع الجيش بثلاثة أهداف في الشوط الأول

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام طلائع الجيش متقدما بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

لم يمهل الأهلي نظيره الطلائع إلا 45 ثانية فقط حتى نجح وليد سليمان في أحراز الهدف الأول للمارد الأحمر مستغلا تمريرة من زميله محمود "كهربا" سددها باتجاه المرمى لتصطدم بمحمد بسام حارس الفريق العسكري وتصل مرة أخرى لوليد سليمان الذي وضع الكرة داخل الشباك.

بعد هدف الأهلي الأول استمرت سيطرة لاعبي الفريق الأحمر على مجريات المباراة ليضيف الأنجولي جيرالدو دا كوستا الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد تلقيه تمريرة متقنة من أليو بادجي ليضعها جيرالدو من فوق محمد بسام حارس الطلائع ويسجل الهدف الثاني لأصحاب القميص الأحمر.

ولم يكتفي لاعبو الأهلي بالهدفين اللذين تم تسجيلهما وواصلوا هجماتهم على مرمى محمد بسام حيث مرر محمد فخر الكرة داخل منطقة الجزاء إلى محمود كهربا في الدقيقة 36 ليسددها مباشرة داخل المرمى محرزا الهدف الثالث للأهلي.

بعد الهدف الثالث للأهلي أتيحت فرصة تقليص النتيجة لفريق طلائع الجيش لكن علي لطفي تصدى لانفراد عمرو جمال بنجاح، ثم يُنقذ عربي بدر فرصة أخرى من أمام أحمد كابوريا في الدقيقة 43.

ولم تشهد الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا الشوط أي جديد على مستوى الأهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا طلائع الجيش الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 4 ساعات

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ يوم

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ ساعة و 28 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يتقدم على الطلائع بهدفي مروان محسن في الشوط الأول

الأهلي يعبر طلائع الجيش بهدفي مروان ويرتقي للمركز الخامس بالدوري

الأهلي يتقدم على الطلائع بهدف "أزارو" في الشوط الأول

معلول يقود الأهلي لفوز قاتل على طلائع الجيش في الدوري المصري

الأهلي ينهي الشوط الأول متفوقًا على طلائع الجيش بهدف "أجايي"

الفوز الـ14 على التوالي.. قطار الأهلي يعبر محطة طلائع الجيش بثلاثية نظيفة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

07:30 م

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

06:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف