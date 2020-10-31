الأهلي يضرب شباك طلائع الجيش بثلاثة أهداف في الشوط الأول

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام طلائع الجيش متقدما بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.





لم يمهل الأهلي نظيره الطلائع إلا 45 ثانية فقط حتى نجح وليد سليمان في أحراز الهدف الأول للمارد الأحمر مستغلا تمريرة من زميله محمود "كهربا" سددها باتجاه المرمى لتصطدم بمحمد بسام حارس الفريق العسكري وتصل مرة أخرى لوليد سليمان الذي وضع الكرة داخل الشباك.





بعد هدف الأهلي الأول استمرت سيطرة لاعبي الفريق الأحمر على مجريات المباراة ليضيف الأنجولي جيرالدو دا كوستا الهدف الثاني للمارد الأحمر بعد تلقيه تمريرة متقنة من أليو بادجي ليضعها جيرالدو من فوق محمد بسام حارس الطلائع ويسجل الهدف الثاني لأصحاب القميص الأحمر.





ولم يكتفي لاعبو الأهلي بالهدفين اللذين تم تسجيلهما وواصلوا هجماتهم على مرمى محمد بسام حيث مرر محمد فخر الكرة داخل منطقة الجزاء إلى محمود كهربا في الدقيقة 36 ليسددها مباشرة داخل المرمى محرزا الهدف الثالث للأهلي.





بعد الهدف الثالث للأهلي أتيحت فرصة تقليص النتيجة لفريق طلائع الجيش لكن علي لطفي تصدى لانفراد عمرو جمال بنجاح، ثم يُنقذ عربي بدر فرصة أخرى من أمام أحمد كابوريا في الدقيقة 43.





ولم تشهد الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا الشوط أي جديد على مستوى الأهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة



