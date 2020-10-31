أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه .. العملة الاوروبية تقفز 12 قرشا في تعاملات الاسبوع الماضي

شهدت العملة الأوربية الموحدة اليورو خلال تعاملات اليوم السبت 31-10-2020 استقرار في جميع البنوك المصرية.

وجاءت اسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت كالأتي:

سعر اليورو اليوم بنك cib

وداخل أكبر مصرف خاص داخل السوق المصرية، يقدم البنك التجاري الدولي سعراليورو الأوروبي اليوم عند مستوى 18.50 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الدولار عالميًّا

مع الارتفاع الذي شهدته العملة الأوروبية في السوق المصرية اليوم، أيضا لاقي تزايدًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي محققا سنتا واحدًا نموا عن تداولات أمس ليبلغ 1.18 دولار في تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما شهد اليورو الأوروبي ارتفاعًا يصل إلى 8 قروش في التداولات داخل بنك الإسكندرية ليصل سعر العملة إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية، اليوم.

أعلى قيمة لليورو الأوروبي في البنوك

وفيما يخص أعلي سعر لبيع اليورو الأوروبي في مصر، يتيح بنك مصر إيران أكبر قيمة لبيع اليورو في مصر بقيمة 18.73.

سعر اليورو اليوم في بنك HSBC

18.65جنيه للشراء

18.75 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم

ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي في بنك بلوم 18.32 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع.

صرف اليورو في الاستثمار العربي

وأظهرت تداولات اليوم وصول سعر صرف اليورو إلى 18.36 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع

وكانت اسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري قد حققت ارتفاعات بقيمة 12 قرشا خلال تعاملات الاسبوع الماضي.