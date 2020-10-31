سيراميكا كليوباترا يبدأ الاستعداد للدوري الممتاز بمران 90 دقيقة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، فترة الاعداد، استعدادا لخوض مباريات الدوري الممتاز في نسخته القادمة، وذلك بعد أن نجح الفريق في خطف تذكرة التأهل لدوري الأضواء والشهرة، عن مجموعة القاهرة والقناة في دوري الدرجة الثانية.

بدأ المران بجلسة سريعة بين هيثم شعبان المدير الفني للفريق، واللاعبين، وضع خلالها بعض الخطوط العريضة في فترة الإعداد الجارية، وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، ليقدم الفريق الهدف المرجو في أول مشاركة بدوري الأضواء والشهرة.

وبعدها خاص اللاعبون بعض التدريبات البدنية الخفيفة، تحت إشراف مدرب الأحمال البرازيلي لويز أندري، ليؤهل اللاعبين تدريجيا للمرحلة المقبلة، لا سيما وأن الفريق عاد من راحلة سلبية مدتها أسبوعين.

وحرص هيثم شعبان على منح بعض التعليمات الفنية للاعبين، بعد أن خاضوا تدريبات خفيفة بالكرة، قبل أن ينتهي المران الذي استمر 90 دقيقة.

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