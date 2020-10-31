برومو مسلسل "خيط حرير" يتخطى مليون مشاهدة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تخطى برومو مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين ، والمقرر عرضه الأيام المقبلة مليون مشاهدة فور عرضه على مواقع التواصل الإجتماعي.

خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعرض المسلسل كعرض أول يوم 2 نوفمبر الساعة 7:45 مساءً وتتم الإعادة الساعة 1:30 صباحاً ، 1:00 مساءً ، كما يعرض المسلسل الساعة 10 مساءً وتتم إعادته 5:00 صباحاً ، 3:00 مساءً.

ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.

أخبار تهمك

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

منذ ساعة و 26 دقيقة

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ يوم

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الإسماعيلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

07:30 م

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

06:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف