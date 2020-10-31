برومو مسلسل "خيط حرير" يتخطى مليون مشاهدة

Advertisements

تخطى برومو مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عز الدين ، والمقرر عرضه الأيام المقبلة مليون مشاهدة فور عرضه على مواقع التواصل الإجتماعي.



خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.



ويعرض المسلسل كعرض أول يوم 2 نوفمبر الساعة 7:45 مساءً وتتم الإعادة الساعة 1:30 صباحاً ، 1:00 مساءً ، كما يعرض المسلسل الساعة 10 مساءً وتتم إعادته 5:00 صباحاً ، 3:00 مساءً.



ويعتبر مسلسل "خيط حرير" العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد المالك.

