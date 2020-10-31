صدمة جديدة للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن موقعة الرجاء

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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واصل محمود علاء مدافع الزمالك غيابه عن التدريبات الجماعية لفريقه، قبل 4 أيام فقط من مواجهة الرجاء المغربي المرتقبة.


وخاض محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حصة تأهيلية وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادى.

 

حيث خصص الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو بالاتفاق مع الجهاز الطبى، فقرة تأهيلية لعلاء بالجمانيزيوم ، يؤديها من أجل وصوله إلى الجاهزية الكاملة استعدادا للفترة المقبلة.

 

ويستعد الزمالك، لمواجهة الرجاء المغربى مساء الأربعاء المقبل فى إياب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا، علما بأن الفريق فاز على بطل المغرب بهدف نظيف فى مواجهة الذهاب والتى أقيمت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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