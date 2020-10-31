أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:14 م
كارفور مصر
كارفور مصر
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أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY

عروض كارفور مصر خلال شهر نوفمبر 2020 نعرضها لكم محبي عالم التسوق من خلال بوابة الفجر الإلكترونية، حيث يقدم كارفور مصر على مستوى جميع فروعه الهايبر والماركت في جمهورية مصر العربية أقوى العروض والتخفيضات والخصومات على كافة المنتجات والسلع خلال شهر نوفمبر 2020 تصفح أحدث عروض كارفور.

أحدث عروض كارفور مصر لشهر نوفمبر 2020

عروض كارفور مصر اليوم من 1 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2020

عروض كارفور مصر 2020 حتى الأول من شهر ديسمبر 2020 تشتمل التخفيضات والخصومات الحصرية على السلع والمواد الغذائية ومنتجات الألبان والدواجن والأسماك والفواكه والخضروات واللحوم المجمدة والطازجة، والمنظفات المنزلية ومنتجات العناية بصحة الأطفال وصحة الجسم والشعر والبشرة، وذلك من خلال عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY.

كما تشتمل أيضًا عروض كارفور 2020 التخفيضات والخصومات الحصرية على الشاشات والهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والكاميرات الديجيتال والطابعات والباور بنك والتابلت، والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات ومحضر الطعام والسخانات ومبرد المياه، بالإضافة إلى الأدوات البلاستيكية والمنزلية وأطقم وأواني الطهي التيفال والجرانيت والسيراميك والبورسلين، وأطقم الحدائق وفلاتر المياه واللمبات الليد وبلاور الهواء وشمع الفلاتر، والملابس الرجالي والحريمي وملابس الأطفال وألعاب الأطفال والشنط والأدوات المدرسية وحافظات الطعام، وغيرها من السلع والأجهزة المتوفرة بفروع الهايبر والماركت.

وأكدت مؤسسة ماجد الفطيم على توافر العديد من الخصومات على مختلف المنتجات والسلع بكافة أقسام الهايبر والماركت، وذلك من خلال عروض كارفور 2020 المستمرة على مدار العام وتوجد أيضًا هذه العروض في كارفور إسكندرية.

كما يقدم كارفور خصومات خاصة عند شراء المنتجات والسلع عن طريق الفيزا أو من خلال تطبيق ماي كلوب، علمًا بأن تلك العروض متوفرة على مستوى جميع فروع كارفور الهايبر والماركت حتى نفاذ الكمية، وكذلك حتى يتم طرح عروض وتخفيضات جديدة.

أفضل عروض كارفور مصر 2020

تستمر عروض كارفور اليوم في مصر الأول من ديسمبر 2020 بخصومات حصرية، علمًا بأنه يمكن شراء كافة المنتجات والعروض أون لاين ومن فروع الهايبر والماركت حتى نفاذ الكمية، بالإضافة إلى إمكانية توصيل كافة السلع والمنتجات حتى باب المنزل، وذلك مع توافر خدمة الدفع عند استلام السلع والمنتجات، كما أكد كارفور على توافر خدمة توصيل الطلبات الطازجة في نفس اليوم.

عروض كارفور علي الشاشات

في جميع فروع كارفور في مصر  سوف  تحصل علي عروض أفضل عروض كافور على الشاشات من بداية 32 بوصة إلى 55 بوصة والخصومات على جميع أنواع الشاشات LED -LCD والشاشات Smart.

عروض كارفور اليوم

كما أكد كارفور اليوم على توافر التخفيضات والعروض الحصرية بالإضافة إلى قسائم الشراء على مدار اليوم من خلال نقاط نظام ماي كلوب، للمزيد يمكن تصفح مجلة عروض كارفور 2020.

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY 1

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY 2

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY 3

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY 4

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY 5

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY 6

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY 7

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY 8

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY 9

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY 10

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY 11

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY 12

وفي ذلك الإطار أكد كارفور مصر على توافر خدمة طلب كافة المنتجات أون لاين وتوصيل المنتجات حتى باب المنزل خلال ساعتين فقط، وذلك من خلال نظام التوصيل السريع للسلع والمنتجات في بعض المحافظات والمدن، بالإضافة إلى الضمان الممدد على الأجهزة الكهربائية، وبطاقات الهدايا.

كما أكد أيضًا على تقسيط كافة المنتجات والسلع والأجهزة لمدة 24 شهرًا بدون فوائد بالتعاون مع بنك مصر عبر استخدام بطاقة بنك مصر الائتمانية عند الشراء بشكل مباشر من الفروع أو عند تسوق عروض كارفور مصر 2020 أون لاين، وذلك طول الفترة الخاصة بعروض CARREFOUR BLACK FRIDAY.

أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر نوفمبر 2020 عروض CARREFOUR BLACK FRIDAY

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