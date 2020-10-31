حسين: جامعة الملك سلمان من الجيل الرابع.. وتضم 10 كليات بفروعها الثلاثة (فيديو)

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قال أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان، إن هذه الجامعة تدخل ضمن الجامعات الأهلية المتواجدة في جنوب سيناء، حيث تتضمن إنشاء 10 كليات موزعة على فروعها الثلاثة بطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف طالب.



وأضاف "حسين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن فرع رأس صدر في مرحلته الأولى يشمل كليات الزراعات الصحراوية والعلوم الإدارية والقطاع الطبي وكلية الهندسة وكلية الصناعات التكنولوجية وكلية العلوم.



وأشار إلى أن الفرع الثاني للجامعة يتواجد في شرك الشيخ على مساحة 25 فدان وفيه كليات السياحة والضيافة والألسن واللغات التطبيقية والفنون والتصميم وكلية هندسة العمارة، موضحًا أن هذه الجامعة من جامعات الجيل الرابع التي تختلف من ناحية البرامج والبنية التحتية.



وأوضح أن جامعات الجيل الرابع تعتبر جامعات مرنة وهي بمثابة منتج عالمي يحمل شعار صنع في مصر، حيث يضم برامج أكاديمية مرنة تهدف لخدمة سوق العمل وتقديم برامج بينية وتسمح بالشراكة الدولية ومراكز للتميز وتحتاج إلى مستوى عالي من المباني والأساتذة والطلاب تم اختيارهم بفكر مختلف يعتمد على 50% لمجموع الثانوية العامة والـ50% الأخرى على امتحان تخصصي وآخر لمستوى اللغة والثالث لمستوى التفكير النقدي.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن جامعة الملك سلمان بالتزامن مع افتتاحها:



- جامعة الملك سلمان أول جامعة متكاملة تقام فى محافظة جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن ويمكنها استيعاب نحو 20 ألفا و500 طالب.



- تعتبر جامعة الملك سلمان الدولية أول منشأة جامعية متكاملة بجنوب سيناء، كما تعد واحدة من أهم ثمار التعاون السعودي- المصري في مجال التعليم والبحث العلمي.



- تم تدشين جامعة الملك سلمان الدولية في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تم توقيعه في محافظة القاهرة أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمصر في شهر أبريل عام 2016.





- جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور تقدم دراسة فى 4 مجالات وهى مجال علوم وهندسة الحاسبات ومجال العلوم الهندسية ومجال الصناعة التكنولوجية ومجال العلوم الأساسية، وينطلق فرع رأس سدر بالعمل فى مجال العلوم الإدارية ومجال الزراعات الصحراوية، بالإضافة إلى فرع شرم الشيخ الذى يشهد مجال اللغات التطبيقية ومجال السياحة والضيافة ومجال الفنون والتصميم ومجال العمارة.



- تضم الجامعة مدن لإقامة الطلاب المغتربين وأساتذة الجامعة، كما تضم مستشفى جامعيًا مجهزًا بفرع مدينة الطور.



- توفر الجامعة أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل تقريبا مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء حاليًا من تنفيذ نحو 60% من المباني والهياكل الخرسانية.



- ومن المقرر افتتاح ثلاث كليات فيها للدراسة في شهر أكتوبر المقبل بشرم الشيخ، والكليات التي ستفتح في العام الجاري هي علوم البحار والصناعات والسياحة والفنادق والألسن والزراعة والطب البيطري، وسيتم الانتهاء من باقي الاعمال بالجامعة بمدينتي راس سدر وطور سيناء على أن يتم افتتاحهم ابريل 2020 مع احتفالات المحافظة باعياد تحرير سيناء.