تحت شعار 'المرأة هي صحة مصر'.. ماراثون رياضي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:48 م
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
الفجر
Advertisements
نظمت وزارة الصحة والسكان، مارثون رياضي كبير بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك بمشاركة عدد كبير من كل الفئات العمرية بالمجتمع.

جاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعوان "100 مليون صحة"، وشهد الحفل توزيع الهدايا على المواطنين، وعمل الفحوصات الطبيه للسيدات.

وقامت شركة تراك للأمن والحراسة، الشريك الأمني، بتأمين الاحتفالية مع وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالدولة، وذلك في إطار الجهود المبذولة، لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين.

وتأتي على رأس حِزمة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يوليو عام 2018، تحت شعار "100مليون صحة"، للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، وتحسين الصحة العامة للمواطن المصري، وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المرأة هي صحة مصر الفجر 100 مليون صحة

أخبار تهمك

الموعد النهائي لمباراة الزمالك والرجاء المغربي ونهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري

منذ 40 دقيقة

اليوم.. تامر حسني يطرح الأغنية الرابعة من ألبومه "خليك فولاذي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

منذ حوالي 3 ساعات

موعد إعلان الأهلي عن صفقتي الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعرف على قائمة بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ 33 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يرفض صفقة القاطرة الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

منذ أقل من ساعة

كشف هوية الطفل صاحب واقعة الاصطدام بشرطي مرور بالقاهرة

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: المجتمع المدني سر نجاح كثير من المبادرات

الجمعة القادمة.. قنصوة يطلق مهرجان رياضي "أجري لصحتك"

محافظ الإسكندرية يطلق ماراثون للجري ضمن فعاليات مبادرة "100 مليون صحة" (صور)

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن بشرى سارة للمرضى: التطبيق العام المقبل

"100 مليون صحة" تزين المشاريع الكبرى والمعالم الأثرية (صور)

الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في مواجهة الالتهاب الكبدي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

03:45 ص

وفاة اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بالقناطر

06:37 م

صفقة مميزة تقترب من الأهلي.. تعرف عليها

06:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي المُعار

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف