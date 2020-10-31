تحت شعار 'المرأة هي صحة مصر'.. ماراثون رياضي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية

نظمت وزارة الصحة والسكان، مارثون رياضي كبير بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك بمشاركة عدد كبير من كل الفئات العمرية بالمجتمع.





جاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعوان "100 مليون صحة"، وشهد الحفل توزيع الهدايا على المواطنين، وعمل الفحوصات الطبيه للسيدات.





وقامت شركة تراك للأمن والحراسة، الشريك الأمني، بتأمين الاحتفالية مع وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالدولة، وذلك في إطار الجهود المبذولة، لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين.





وتأتي على رأس حِزمة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يوليو عام 2018، تحت شعار "100مليون صحة"، للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، وتحسين الصحة العامة للمواطن المصري، وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



