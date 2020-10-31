عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل.





ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش بعد قليل على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.





تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :-









حراسة المرمى : علي لطفي





خط الدفاع : عربي بدر - أحمد فتحي - أيمن أشرف - محمود وحيد





خط الوسط : أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا





خط الهجوم : محمود "كهربا" - أليو بادجي.



