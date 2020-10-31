أسامة النجيفي.. الإخواني الذي يدعم الارهاب لأجل أردوغان

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
محمد ناسه
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أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، عن تعرض كاهن أرثوذكسي بطلق ناري في مدينة ليون الفرنسية.

 

وقالت الشرطة في بيان مقتضب عبر حسابها على "تويتر" إن قوات الأمن ووحدات الإسعاف انتشرت في منطقة جان ماسي في الدائرة السابعة بليون على خلفية "حادث خطير".

 

وأفادت الوزارة بأنه تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، داعية إلى الامتناع عن زيارة هذه المنطقة حاليا.

 

وفي غضون ذلك تحدثت مصادر في الشرطة لعدة وسائل إعلام عن إصابة كاهن أرثودوكسي جراء إطلاق نار في المدينة بينما تمكن المهاجم من الفرار.

 

وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن الكاهن تعرض لإطلاق النار مرتين في حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي بينما كان يغلق الكنيسة وهو يتلقى العلاج في الموقع من إصابات تهدد حياته.

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