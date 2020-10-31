رئيس الوزراء العراقي: الروابط التاريخية مع مصر تدفع الجانبين إلى العمل

Advertisements

قال مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، إن الروابط التاريخية مع مصر تدفع الجانبين إلى العمل من أجل الارتقاء بالتعاون بين البلدين.



وأضاف الكاظمي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أننا نولي أهمية قصوي للجنة العراقية المصرية الأردنية التي عقدت اجتماعا مهما لها في عمان في شهر أغسطس الماضي.



وأعرب رئيس الوزراء العراقي، عن تطلعه إلى العمل بشكل سريع مع مصر وتطوير سبل التعاون بين البلدين والارتقاء بها لخدمة الشعبين.

