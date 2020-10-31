رئيس الوزراء: اليوم تاريخيا للعلاقات بين مصر والعراق

Advertisements

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اليوم تاريخي للعلاقات بين مصر والعراق، خاصة بعد الاجتماعات والفاعليات الخاصة باللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم، بحضوره برفقة نظيره العراقي، مشددًا على أن هناك توجيها للوزراء بوضع خطة زمنية محددة، لتفعيل وتنفيذ هذه البروتوكولات، وتحويلها لمشروعات تخدم مصالح الشعبين.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تم التوافق على تفعيل القرارات التي صدرت عن القمة الثلاثية والتي تمت في عمان بحضور الملك عبد الله ملك الأردن، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، والتي شهدت التوافق على تنفيذ عدد من المشروعات، وتم التوافق على عدد من المشروعات التي ستعرض على قيادات الدول الثلاثة لتفعيل هذه الشراكة والاتفاقيات بما يحقق مصالح الشعوب.



وتابع رئيس الوزراء، أنه تم مناقشة استعداد مصر بكل الخبرات الكبيرة التي نجحت خلال السنوات الست الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في قطاعات البنية الأساسية، والطاقة، والكهرباء، والبترول، والغاز، والاسكان، والنقل، لدعم الاشقاء في العراق، وتم التوافق على سرعة تفعيل مجموعة من المشروعات الممكن تنفيذها من خلال الشركات المصرية، من خلال آلية النفط مقابل الإعمار.

