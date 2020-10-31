رئيس الوزراء: شعبا العراق ومصر تربطهما دائما علاقات وثيقة وتاريخية

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للشعب العراقي بذكرى المولد النبوي الشريف.

ونقل "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، والمذاع عبر اليوم السبت، للعراق تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته لرئيس الوزراء العراقي بالتوفيق في إدارة العراق في هذا المنعطف الهام.

وتابع رئيس الوزراء، أن شعبا العراق ومصر تربطهم علاقات وثيقة وتاريخية وهناك تشابك كبير في الثقافات والتاريخ وهناك العديد من التشابهات في العادات والشخصية.

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