أردوغان يواصل التدخل في السياسية النقدية للبنك المركزي التركي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:23 م
اردوغان
اردوغان
وكالات
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن بلاده تخوض حربا اقتصادية على أولئك "المحاصرين" في "مثلث شيطان الفائدة وأسعار الصرف والتضخم" لسنوات عديدة.

 

وقال أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة المرتفعة، إنها تسبب ارتفاع التضخم، ودعا مرارا إلى خفض تكاليف الاقتراض.

 

وفقدت الليرة التركية حوالي 30 في المئة من قيمتها هذا العام، ويتوقع الاقتصاديون أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس الشهر الماضي.

 

وتمثل تصريحات أردوغان عن أسعار الفائدة ضغطا على البنك لإبقائها دون تغيير برغم توقعات السوق

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