عقب قضية سب "هاني شاكر".. حبس"حمو بيكا" لمدة عامين وكفالة 5 آلاف جنيه



وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وإن "بيكا" يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.







حكمت اليوم السبت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية، حبس مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 الف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.وتقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.