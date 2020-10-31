عقب قضية سب "هاني شاكر".. حبس"حمو بيكا" لمدة عامين وكفالة 5 آلاف جنيه

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:12 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
حكمت اليوم السبت محكمة جنح الدخيلة الإقتصادية بالإسكندرية، حبس مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 الف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وتقدم ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريضه على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وإن "بيكا" يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسئولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.


أخبار تهمك

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

منذ ساعة

بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. أول تحرك قضائي ضد منتج "أبليكس" للتخسيس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

منذ ساعة و 6 دقيقة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ يوم

السيسي يصدر توجيها جديدا لـ الهيئة الهندسية

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ حوالي 6 ساعات

الإسماعيلي يقترب من ضم الصفقة الرابعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

9 لاعبين ينتظرون في الأهلي قرار موسيماني الحاسم

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. الأهلي يضم "بديل" أحمد فتحي

03:37 م

الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

03:30 م

الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

02:44 م

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه