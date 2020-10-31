الرئيس الأذربيجاني يعلن السيطرة على 5 مناطق بمحيط قره باغ

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:56 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم السبت، السيطرة على 5 مناطق محيطة بإقليم قره باغ، وفقًا لقناة روسيا اليوم

 

وكان زعيم أرمينيا نيكول باشينيان، اتهم باكو بخرق الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 30 أكتوبر في جنيف برعاية دولية، بشأن عدم استهداف المدنيين.

 

وفي حواره مع قناة ARD الألمانية قال الرئيس الأذربيجاني: " لقد اقترحنا دائما، والتزمنا دائما بخطة السلام، وما يسمى بالمبادئ الأساسية. وهذه المبادئ نصت على التحرير التدريجي للأراضي المحتلة في أذربيجان. خمسة مناطقة في المرحلة الأولى، ومنطقتان في المرحلة الثانية.. واليوم، يمكن القول إنه تم تحرير كل المناطق الخمس هذه".

 

وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشن هجمات جديدة على إقليم ناجورنو كاراباخ رغم الهدنة الإنسانية التي أعلنت قبل 3 أيام.

 

وأوضح تقرير قناة الغد أن موسكو كانت راعية ووسيطة لهذا الاتفاق، لكن سرعان ما تعرضت الهدنة لانتهاكات بعد توجيه أذربيجان ضربات جوية على القوات الأرمينية، والسلطات الأرمينية نفت مزاعم أذربيجان.

 

وأضاف التقرير أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبلغ نظيره التركي خلوصي آكار قلق موسكو من نقل أنقرة عناصر إرهابية إلى إقليم ناجورنو كاراباخ.

 

وتابع التقرير أن الاتحاد الأوروبي بدوره أعرب عن عدم ارتياحه بسبب الخسائر المدنية بين الطرفين، مطالبا تركيا ببذل مجهود أكبر لوقف تثبيت إطلاق النار.

 

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورني قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

 

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

 

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