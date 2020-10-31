حبس محام لاستلائه علي 5 ملايين جنيه من رجل أعمال

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، تجديد حبس محامي، 15 يوما علي ذمة التحقيق، بتهمة ابتزاز رجل أعمال والاستيلاء علي مبلغ 5 ملايين جنيه.



وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقت بلاغا من رجل أعمال يتهم محاميه بابتزازه والاستيلاء منه علي مبلغ قدره 5 ملايين جنيه، وسيارة bmw.



وجاء في بلاغ المجني عليه، أنه تضرر من "محامي"، أثناء قيامه ببعض الإجراءات القانونية له سابقا علي فترات متباعدة، حيث زعم المتهم نفوذا وعلاقات ببعض مسئولي الدولة، وأنه يعمل مستشارا بهيئة الرقابة الإدارية ومطلع علي ملفات خاصة بالتحفظات علي أموال بعض الجهات والأفراد، موضحا أن المتهم أخبره أنه "أي الشاكي" من ضمن بعض الأفراد التي سوف يصدر قرارات تحفظ علي أموالها ومصادرتها، وطلب واستولي علي مبلغ 5 مليون جنيه تقريبا علي مدار 3 سنوات، مقابل رفع اسمه وعدم اتخاذ إجراءات تحفظ أو مصادرة لأمواله وأملاكه، وادعي المحامي بنفوذه في ذلك واستمر في تهديد الشاكي لسحب مبالغ أخري وإيهامه بإصدار قرار حبس في حالة عدم سداد مبالغ مالية أخري تقارب 2،5 مليون جنيه.





وقدم صاحب البلاغ أدلة تثبت صحة شكواه ضد المحامي، تتضمن محادثات تليفونية بينهما وتثبت ما ذكره في بلاغه، وبعد الاستماع لأقوال المجني عليه في بلاغه، تم ضبط المتهم والتحقيق معه.