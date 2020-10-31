تورط قطر في أعمال إرهابية بالصومال

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:37 م
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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كشف رئيس ولاية بونتلاند، تورط قطر في تفجير ميناء بوصاصو 18 مايو الماضي، ودعا الحكومة الصومالية لإجراء تحقيقات عاجلة في الأمر.

 

مرة آخرى يعود الدور القطري المشبوه في دعم ونشر الإرهاب في كل الدول، حيث أنها أخذت واجهه النقاش في أوروبا بعدما أبدت السلطات الفرنسية عزمها على التصدي لجمعيات التي تدعم الأرهاب على خلفية تورطها في خطاب التحريض والكراهية وسط الجالية المسلمة في أوروبا.

 

كتاب "أوراق قطر" الصادر في عام 2019 رسم صورة مفصلة عن الدعم السخي الذي تقدمه قطر للتنظيمات والجمعيات المتشددة تحت غطاء العمل الخيري وإقامة دور العبادة والمراكز وكشف الكتاب أن قطر أغدق أموالا طائلة على جمعيات الإخوان التي تتحمل المسؤولية في دفع عدد من أفراد الجالية المسلمة للتطرف، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

كما كشف الكتاب عن 140 وثيقة نشرت لأول مرة عن كيف مولت قطر عشرات المساجد والجمعيات من أجل زيادة نفوذ تنظيم الإخوان في أوروبا وعن تقديم الدوحة ما يقارب 80 مليون دولار إلى جماعات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي.. فهل يكون "حادث نيس" بداية لحظر تنظيم الإخوان في أوروبا؟

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