الأهلي يستعد لإعلان صفقاته الجديدة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يبدو أن الوقت بات قريباً للغاية قبل إعلان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن صفقاته الجديدة للموسم القادم خلال الأيام القليلة المقبلة.


وعلم " الفجر الرياضي" أن الأهلي قد حسم بالفعل صفقتي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي وأحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة بعد التوصل لإتفاق مع نادييهما خلال الفترة الماضية.


وحسم الأهلي صفقة بانون قبل قدوم موسيماني الذي لم يعترض على وجود اللاعب بل رحب للغاية بوجودة قبل أن يتابع مباريات وادي دجلة الأخيرة للوقوف على مستوى بيكهام وأعطى الضوء الأخضر لضمه.


ويتبقى خطوة واحدة فقط للإعلان عن الصفقتين بصورة رسمية خاصةً بعد أن أعلن الأهلي في وقت سابق عن أولى صفقات الفريق المتمثلة في طاهر محمد طاهر قادماً من المقاولون العرب.

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