الأهلي يستعد للاحتفال بالدوري واستلام المارد الأحمر لقب البطولة

حرص مسؤولو ملعب النادي الأهلي الجديد بمدينة السلام "السلام we الأهلي"، على تجهيزه على أقصى درجة قبل الظهور في ختام الدوري وتسليم المارد الأحمر لقب البطولة.









وقام المسؤولين بمساعدة عدد من عمال القلعة الحمراء، على رفع عدد كبير من الصور والبانرات في أجناب الملعب بالكامل، والتي حملت صور اللاعبين.









كما قام مسؤولو الملعب، على تجهيز غرفة المؤتمر الصحفي واكتسائها باللون الأحمر، بجانب إضفاء اللون الأحمر من بداية ممر الملعب حتى داخله.









ويستعد ملعب "الأهلي we السلام"، لاستقبال احتفالية النادي الأهلي بدرع الدوري هذا الموسم 2019-2020، عقب مباراة طلائع الجيش، المقرر لها مساء اليوم، في إطار الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري العام المصري.









وكان الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، أعلن عن قيام مؤمن زكريا لاعب المارد الأحمر، بتسليم درع الدوري لفريقه، وذلك في إطار رفع الروح المعنوية للاعب، عقب الأزمة المرضية التي أصابت اللاعب خلال الفترة الماضية.