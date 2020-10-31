قريبا..طرح أسهم أحد فرق الدوري الممتاز بالبورصة المصرية

تجهز وزارة قطاع الأعمال لطرح شركة جديدة بالبورصة خلال الأيام القادمة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، وهي شركة غزل المحلة لكرة القدم والتى تم تأسيسها حديثا بعد صعود نادي غزل المحلة للدوري الممتاز.

وكشف وزير قطاع الأعمال هشام توفيق خلال تصريحات صحفية، عن تأسيس شركة مستقلة لفريق كرة القدم بنادي غزل المحلة، برأسمال 150 مليون جنيه، من خلال ضخ 50 مليون جنيه وجمع 100 مليون جنيه من خلال طرح الشركة في البورصة.

يأتي طرح شركة نادي غزل المحلة ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتطوير مصانع الغزل والنسيج التابعة لها وإنشاء أكبر مصنع للغزل بحلول نهاية عام 2021