اعتقال إرهابي أعلن عبر مقطع فيديو تبني "أنصار المهدي" لاعتداء نيس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:15 م
هجوم نيس
هجوم نيس
وكالات
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أعلن مصدر قضائي تونسي، اليوم السبت، اعتقال العنصر الإرهابي المسمى وليد السعيدي الذي ظهر عبر مقطع فيديو يعلن فيه تبني تنظيم "أنصار المهدي" لاعتداء نيس في فرنسا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال شخص نفذ هجومًا بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

 

وفي وقت سابق، تحدث مصدر بالشرطة الفرنسية، عن قطع رأس امرأة في مدينة نيس.

 

وقد قررت السلطات الفرنسية، إغلاق الكنائس ودور العبادة بمدينتي "نيس وكان" بعد الهجوم بالسكين قرب كنيسة نوتردام.

 

ورجع رئيس بلدية نيس، أن الهجوم قرب الكنيسة عمل إرهابي، مضيفًا أن المشتبه به في هجوم الطعن يعالج بمستشفى في نيس حاليًا.

 

وأعلن المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، فتح تحقيقًا في هجوم نيس.

 

وشهدت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، جريمة قتل مدرس وقطع رأسه قرب المدرسة الواقعة في بلدية كونفلان-سان-أونورين بشمالي باريس، بعد أن عرض (المدرس) على التلاميذ رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس مقرر حول حرية التعبير.

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هجوم نيس قطع رأس امرأة قرب كنيسة فرنسا اعتقال ارهابي

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