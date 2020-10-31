تحقيق عاجل.. القصة الكاملة حول تعدى طفل على أمين شرطة وصدمه بالسيارة

Advertisements



بعد تطاوله على أمين شرطة، لسؤاله عن رخصة القيادة والسيارة، وجه المستشار حماده الصاوى النائب العام بالتحقيق العاجل مع طفل تعدى على شرطي وصدمه بالسيارة.



تعدي طفل على أمين شرطة

البداية، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يُظهر أحد الأطفال جالسًا على كرسي القيادة داخل سيارة، ويتحدث إلى أمين شرطة، يطلب منه الرخص، ليرد عليه الطفل بطريق لا تليق.



وسخر الطفل في حديثه من الشرطي، حينما سأله الأخير "رخصك فين يا حبيي؟"، ليرد الطفل ساخرًا "أنت إزاي تعمل لي كده متحطش إيدك عليا، وفين الكمامة بتاعتك. طب ابعد وشك عني بقا".



وكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، ليرد الطفل "معييش رخص"، ثم قال الشرطي "طب سيب لي العربية"، وعزم للاتجاه للناحية الأخرى، قبل أن ينطلق الطفل بسرعة كبيرة، ويقوم بصدم الشرطى ويفر هاربا بالسيارة.



وسرعان ما بحثت أجهزة الأمن، عن طفل يقود سيارة ملاكى فى أحد الشوارع وقام بصدم شرطى أثناء محاولة إيقافه وسؤاله عن رخصة القيادة والسيارة



تحقيق في الواقعة

وعلى الفور، أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بالتحقيق مع طفل تعدى على فرد شرطة مرور.



وكانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله



وأساء الطفل إلى أمين الشرطة وتعدى عليه، وبعرض الأمر على "المستشار النائب العام" أمر سيادته بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.





وبحثت أجهزة الأمن، عن الطفل الذي قام بصدم شرطي أثناء محاولة إيقافه وسؤاله عن رخصة القيادة والسيارة.



وفحصت الأجهزة المختصة الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتبين أن الفيديو يظهر فيه طفل يقود سيارة وفي أثناء ذلك يقوم أحد رجال المرور بإيقافه لفحص تراخيصه ومناقشته حول كيفية قيادة السيارة ومن المسؤول، فيما يحاول الطفل السخرية منه ثم الهرب بالسيارة.



وأجرت القوات عملية فحص لتحديد مكان قيادة الطفل للسيارة وتحديد هويته والسيارة التي كان يقودها وبيان عما إذا كان الفيديو قديم وتم فحصه من قبل القوات من عدمه.