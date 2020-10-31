موسيماني يضع برنامجا جديدا في الأهلي بعد لقاء الطلائع

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:48 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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يضع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا جديدًا للاعبي الفريق الأحمر تحضيرًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ موسيماني في وضع البرنامج الجديد للفريق الأحمر عقب نهاية مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

ويقوم موسيماني بالتنسيق مع رانجوجا مخطط أحمال الفريق الأحمر لتجهيز اللاعبين بشكل قوي للنهائي الإفريقي.

وكان الأهلي قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على الوداد المغربي بنتيجة ٥-١ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث ينتظر في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.

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