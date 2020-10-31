الأهلي يبلغ نجمه بقرار حاسم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:44 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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أبلغ مسؤولو النادي الأهلي، صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بضرورة عودته إلى صفوف الفريق عقب نهاية إعارته لسموحة.

وكان صلاح محسن قد أعير في يناير الماضي إلى سموحة السكندري وقدم مستوى مميز حيث نجح في تسجيل ٥ أهداف وصنع هدفين أخرين خلال ١٣ مباراة خاضها بقميص النادي السكندري في الدوري.

وأخطر مسؤولو النادي الأهلي اللاعب بالعودة إلى الفريق عقب نهاية إعارته مع سموحة ورفضهم فكرة تجديد إعارته مرة أخرى.

ومن المقرر أن يعود صلاح محسن للنادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة للانتظام قي تدريبات الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم السبت على ستاد السلام في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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صلاح محسن رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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