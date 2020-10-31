بمشاركة مصرية وتنظيم إماراتي.. انطلاق الدورة التدريبية الافتراضية للأولمبياد الخاص

انطلقت أمس الدورة التدريبية الافتراضية للأولمبياد الخاص على الأنشطة الحركية باستخدام تقنية ZOOM ، والتى تأتى استكمالا للتعاون المثمر بين الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص برئاسة المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالى الوزيرة شما المزروعي الذى يقوم بعملية النظيم .





وتشهد الدورة مشاركة مدربين ومدربات من عشر دول عربية هى البحرين - مصر - المغرب -- السودان - الكويت - عمان البحرين - الأردن - الإمارات - تونس – موريتانيا، والتى تأتى استكمالا لمجموعة الدورات التدريبات التى أوصى بها المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى منذ انطلاق جائحة كورونا وشملت العديد من الرياضات خاصة التى سوف تشارك بها برامج المنطقة فى الالعاب العالمية الصيفية التى تستضيفها ألمانيا 2023 .









وصرح د. عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولى بأن اليوم الأول للدورة شهد كلمة الافتتاح باسم المنطقة قام بإلقاءها ، ثم بدأت بعدها المحاضرة الأولي والتي تناولت فلسفة تدريب الأنشطة الحركية ، ثم المحاضرة الثانية والتي تناولت مبادئ التدريب الأنشطة الحركية ، ويشهد اليوم الثاني المحاضرة الأولى عن كيفية تقييم لاعب الأنشطة الحركية ، و المحاضرة الثانية عن تدريب الأنشطة الحركية في الماء، وتقوم بالقاء المحاضرات العلمية الخبيرة العالمية فى الأنشطة الحركية د. إيليني روسيدس.













ويشارك من مصر فى تلك الدورة مجموعة من المدربين فى مختلف الرياضات التى تشهدها الأولمبياد الخاص والبالغ عددها 26 رياضة أولمبية صيفية والمدربون محمد توفيق حامد، محمد محمد عبد الله ،زينب خالد السيد على ، محمد ممدوح ابراهيم ، عماد فتحي عبد اللطيف ،عادل حسين منصور،عائشة صالح حسين ، احمدمحمدابراهيم عبدالله،محمد فايق توفيق محمد،-محمد عبده عمار،طارق صبري بهجات،منار السيد الشريف ،رضا محمد احمد ابوزيد،منه الله الجمل ،سلمي اسماعيل ،اسلام قنديل ،محمد ابراهيم حسن عبده ،هيثم إبراهيم محمد كامل،ثريا محمد صالح محمد ،احمد عواض،وعد الضاحي،-محمد دسوقي،أيه شرشر









يقول د. عماد أن برنامج تدريب الأنشطة الحركية MATP هو برنامج أعد خصيصاً للاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية والذين لا تسمح لهم إمكانياتهم بالمشاركة في المنافسات الرسمية والمسابقات الرياضية الخاصة بالأولمبياد الخاص، بسبب كون مستواهم الحركي أو الوظيفي أقل من باقي المنافسين في الأولمبياد، ومن هنا يعمل برنامج MATP على إعداد اللاعبين هؤلاء وكذلك اللاعبين المصابين بأضرار جسمانية كبيرة على ممارسة الرياضات التي تتناسب مع حالتهم الجسدية والعقلية، انطلاقاً من حق كل إنسان في ممارسة الرياضة حتى لو كان يملك حالة جسدية أو عقلية خاصة.









ويضيف د. عماد ويتلخص مبدأ برنامج MATP في تقديم تدريب الأنشطة الحركية التي تتخصص بحسب كل لاعب وقدراته ويتعامل مع ما يعانيه من مشاكل عقلية أو جسدية أو فكرية، ويرفض البرنامج أن يخرج أي لاعب من حساباته مهما كانت حالته، بل يقدم التدريب المتخصص لكل لاعب حسب الحالة التي يملكها.









الميزة الأبرز لهذا البرنامج هو كونه يقدم تدريب الأنشطة الحركية بشكل يتلاءم مع الرياضات الرسمية التي تمارس في الأولمبياد الخاص، ويتم تصميم البرامج التدريبية الخاصة بناءً على ذلك، بحيث أن إتقان اللاعب لتلك البرامج التدريبية يجعله مع الوقت يكتسب المهارات الأساسية للاشتراك في الرياضات الرسمية ضمن الأولمبياد الخاص.



