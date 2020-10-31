عاجل.. سقوط طائرة عسكرية عراقية ووفاة طياريها

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بسقوط طائرة عسكرية عراقية ووفاة طياريها.





ونقلت قناة السوميرية نيوز، عن محافظ صلاح الدين، عمار الجبوري، قوله إن "طائرة عسكرية عراقية سقطت في قضاء بلد، ما أدى إلى استشهاد الطيار ومساعده".

وفي وقت سابق، قام مجهولون بإعدام ثمانية شبان رميا بالرصاص، في قضاء بلد، ما أدى إلى استنفار القوات الأمنية.

وتواصل القوات الأمنية العراقية، ملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.



