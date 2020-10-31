ضوابط احترازية جديدة.. ماذا تعرف عن وضع كورونا في المدارس؟

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدارس، منذ انطلاق العام الدراسي الجاري، إلا أنه تم رصد 49 إصابة على مستوى الجمهورية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن وضع فيروس كورونا في المدارس منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.

49 إصابة بكورونا
تطبق وزارة التربية والتعليم، الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في المدارس لحماية الطلاب، لكن ظهر نحو 49 إصابة على مستوى الجمهورية، من إجمالي 25 مليون يتحركون داخل منظومة التربية والتعليم.

ويقول وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن هناك 14 محافظة مدارسها خالية من أي إصابات بفيروس كورونا، مضيفًا أن الوزارة متفهمة مخاوف الأهالي على أبنائهم الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد في المدارس.

وأوضح أن أعلى عدد من الإصابات التي تم رصدها يتركز في محافظة القاهرة، حيث تم رصد 19 إصابة كورونا، بينما توجد محافظات تم رصد حالة واحدة في كل منها كما يلي (واحدة في بني سويف، واحدة في قنا، وواحدة في المنيا، وواحدة في بورسعيد، وواحدة في الغربية).

تطبيق الإجراءات الاحترازية
وشدد وزير التربية والتعليم، على الوزارة تطمئن جميع أولياء الأمور باتباع إجراءات احترازية غير مسبوقة تطبق في جميع مدارس الجمهورية.

وطمأن الأهالي بأن هذه الأرقام مطمئنة جدًا، وجميع الإصابات بلا أعراض خطيرة ويتعافى أصحابها بسهولة، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة فتح المدارس؛ لأن ليس بها خطورة، حيث تم التأكيد أن نسبة الإصابة بكورونا بين الأطفال لا تزيد على 0.05%.

وانتظمت الدراسة في المدارس التي تعمل السبت، وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.

وحرصت إدارات المدارس، على تعقيم الفصول الدراسية صباحًا قبل دخول الطلبة والالتزام بكافة التعليمات والاجراءات الاحترازية وعدم التكدس.

كما شددت على عدم دخول الطلاب إلى المدرسة بلا كمامة، والخضوع لقياس درجات الحرارة.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزام كبير من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والتباعد بينهم.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
 
ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

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