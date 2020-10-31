ميسي يُزين التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وديبورتيفو الافيس في الدوري الاسباني

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يخرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة اليوم السبت لمواجهة فريق نادي ديبورتيفو الأفيس على ملعب مينديزورزا في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.


وخرج من قائمة البلوجرانا للمباراة مارك أندريه تيرشتيجن بداعي الإصابة والفرنسي صامويل أومتيتي لأسباب فنية فيما يدخر كومان الكثير من اللاعبين المميزين.


ومن المُنتظر أن يدخل برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: نيتو.

الدفاع: ألبا - بيكيه - لينجليت - دست.

الوسط: دي يونج - بوسكيتس - بيدري.

الهجوم: فاتي - ميسي - جريزمان.
يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، وله مباراتان مؤجلتان.

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ديبورتيفو الأفيس برشلونة الدوري الاسباني الجوله الثامنه

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