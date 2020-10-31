عاجل.. تحرك قضائي ضد منتج "أبليكس" للتخسيس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:24 م
أبليكس
أبليكس
الفجر الاقتصادي
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قضت محكمة القاهرة الاقتصاية بتغريم الممثل القانوني المسؤل لشركة أبليكس الخاصة بالترويج لأدوية تخسيس  مبلغ 900 ألف جنيه وحبس سنه.

وجاء هذا الحكم،  بعد تحرك من جهاز حماية المستهلك ضد الشركة  المروجة لمنج ابليكس وتوجيه  تهمه الإعلان المضلل والأضرار بصحة المستهلكين في 17 جنحة " والنشر في جريدتين واسعتي الأنتشار .

 وقال الدكتور أحمد سمير فرج تعليقا على الحكم، إنه إنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة الى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين أن المرصد الإعلامي بالجهاز قد رصد قيام قنوات "الشاشة ،الأسطورة،ستار سينما 2،حبيشه،سينما علي بابا،بانوراما دراما 2" بالاعلان عن منتج يدعي "أبليكس" بادعاء قدرته علي التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما اذا كان المنتج المعلن عنه مرخص ومصرح بتداوله من عدمه .

وقد ورد كتاب المعهد القومى للتغذية بأن شركة فارما كلينك لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر اليها طبقا لقرار وزير الصحة ، وقد تبين من فحص الاعلان ان عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها فى المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها، كما ان المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالالياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعى وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما ان مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضر للألياف ، بالاضافة الى ان الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بالفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة. وأضاف سمير أنه قد ورد الي الجهاز العديد من الشكاوي بشأن منتج ابليكس حيث تضرر الشاكيين من تناول المنتج وأنه لم يؤدي الي أي نتيجه معهم بل وتسبب في بعض الأضرار الصحية لديهم .


وأضاف أن الجهاز  يهب بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام ، و ترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب علي الأوتار العاطفية والعقلية لدي الجمهور ،فضلا عن تشويه صورتهم الذهنية لدي محبيهم ومتابعيهم ، كما أكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

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اجراءات قانونيه ابليكس للتخسيس

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