إصابة جديدة تغير حسابات ريال مدريد ضد هويسكا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:26 م
كورتوا
كورتوا
الفجر الرياضي
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ينتظر أندري لونين حارس مرمى فريق ريال مدريد المشاركة في مباراة اليوم ضد هويسكا، ضمن منافاسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

 

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم، أنه من الممكن مشاهدة لونين بعد غياب كورتوا عن التدريبات مع الفريق مساء الخميس الماضي.

 

ويعاني كورتوا من إصابة في الكاحل، ولكن تواجد بالأمس في التدريبات الأخيرة للفريق لكن زين الدين زيدان المدير الفني يفضل الاعتماد على لونين.

 

قائمة ريال مدريد ضد هويسكا

 

حراسة المرمى: كورتوا، لينين، ألتوبي.

 

خط الدفاع: ميلتاو، راموس، فاران، مارسيلو، ميندي، سانتوس.

 

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو.

 

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، يوفيتش، ماريانو، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

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