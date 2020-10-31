العراق: إعادة استئناف ضخ الغاز في أنبوب المثنى خلال الساعات المقبلة

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، إعادة استئناف ضخ الغاز في أنبوب المثنى خلال الساعات المقبلة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، في وقت سابق وفاة طفلين وإصابة 28 بعد انفجار أحد أنابيب الغاز بمحافظة المثنى.

وقالت السلطات العراقية، إن الانفجار وقع في انبوب ينقل الغاز من محافظة البصرة إلى المحافظات العراقية الأخرى.

ووجه محافظ المثنى، بفتح لجنة تحقيقية بالحادث"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل على إخماد الحريق" الذي سببه الانفجار.