دير الأنبا صموئيل يفتح ليوم واحد لإحياء الذكرى الثانية لـ7 من شهدائه

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أصدر دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون شمال غرب محافظة المنيا، بيانا يوضح فيه عدم إلغاء الدير للذكرى السنوية الثانية لشهداء الدير في الحادث الإرهابي الذي تعرض له زوار الدير قبل عامين.

وجاء نص البيان: "لا توجد أي نية لإلغاء سنوية الشهداء، المقرر إقامتها يوم الأحد.. فهي ذكرى شهداء دير أنبا صموئيل الحادث الثاني ويؤكد الدير علي استقباله لجميع المشاركين في تأبين الشهداء، علي ان يبدأ الدخول من الساعة السابعة والربع، والخروج بحد أقصى الساعة ٤مساء.

وتابع بيان الدير، يكون قداس الذكرى الساعة العاشرة صباحا بكاتدرائية الأنبا صموئيل الجديدة لاستيعاب الجميع والتباعد بقدر المستطاع.

وأكد الدير علي عدم دخول اى شخص بدون كمامة وكحول بقدر المستطاع، والتنويه أكثر من مرة علي عدم التدافع لسلامة الجميع، ونتمنى من لديه اى اعراض لفيروس كورونا المستجد عدم الحضور لسلامة الجميع ونؤكد علي دخول الجميع.

ولفت بيان دير الأنبا صموئيل انه بشأن البيان الكنسي الصادر من قبل قداسة البابا تواضروس الثاني، يتم تفعيله بعد ذكرى السنوية.

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