أسعار الذهب ترتفع في تعاملات اليوم السبت 31-10-2020 بعد سلسلة من التراجعات

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي بمصر اليوم السبت بعد سلسلة من التراجعات القوية خلال تعاملات الأيام الماضية، متأثرة بزيادة أسعار الذهب العالمية مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبلغ الزيادة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 31-10-2020 نحو 2 جنيه للجرام.

وجاءت أسعار الذهب بعد زيادة الجرام 2 جنيه كالاتي:

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 822 جنيهًا مقابل 820 جنيهًا أمس.

حقق سعر الجرام "عيار 18 "نحو 701 جنيها.

و سجل سعر جرام عيار 24 حوالي 735 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6548 جنيهًا