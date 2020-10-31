تشكيل لجنة لإدارة مرحلة التعافي من أزمة كورونا في الإمارات

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:29 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements

شكلت دولة الإمارات، لجنة لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19″، برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدم.

 

جاء ذلك تماشيًا مع خطة حكومة الإمارات ولتعزيز جهودها في مكافحة الجائحة.

 

وكشفت السلطات الإماراتية، أن اللجنة تهدف إلى تحقيق الكفاءة لمرحلة التعافي من أزمة “كوفيد-19” من خلال تعزيز الإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي واستمرارية الأعمال والخدمات.

 

 كما تهدف إلى وضع برامج دعم استباقية للمؤسسات من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية لضمان عودة الحياة الاعتيادية للمجتمع.

 

وكانت اختصاصات اللجنة، تشمل وضع الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لمرحلة ما بعد “كوفيد-19″، وتحديد واعتماد المؤشرات التشغيلية للقطاعات المستهدفة، وقياس أداء عمل الجهات المعنية بعودة الحياة إلى طبيعتها، والربط الإلكتروني للمؤشرات والإحصائيات الرقمية، وتحديد العوامل المالية والاقتصادية اللازمة لدعم مرحلة التعافي، إضافة إلى أية مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليها.

 

وفيما تعمل اللجنة على إعداد الخطة الاستراتيجية، سيتم التركيز على الاستفادة من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وتعزيز هذه المزايا، خاصةً في القطاعات المهمة والحيوية التي تتمشى مع الأولويات الوطنية والتي تشمل ضمان أمن واستدامة المجالات الحيوية مثل الغذاء والمياه والطاقة والصناعات الدوائية.

 

وحددت السلطات الإماراتـ القطاعات الواعدة التي تحظى بفرص نمو مستقبلية كبيرة في مرحلة ما بعد “كوفيد-19” والتي تشمل التكنولوجيا المتقدمة والممكّنة للتحول الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس، والرعاية الصحية، والاتصالات، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد والإمداد اللوجستية، يضاف إلى ذلك تعزيز القيمة المحلية المضافة والعمل على تلبية الطلب المحلي من خلال المحتوى المحلي وبما يدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأعلنت أن “اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة كوفيد-19”، تضم في عضويتها عددا من ممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية، منها وزارة شؤون الرئاسة، والداخلية، والدفاع، والخارجية والتعاون الدولي، والصحة ووقاية المجتمع، والاقتصاد، والمالية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من الوزارات.

 

كما تضم مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومكتب أبوظبي التنفيذي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إضافة إلى ممثلين من مصرف الإمارات للتنمية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية.

 

وتعتبر الإمارات في مقدمة الدول العربية في التعامل مع “كوفيد – 19” حيث تحتل المرتبة الأولى عربيا و37 عالميا وذلك بحسب تصنيف مركز هورايزن البحثي، وساهمت عدة عوامل في الوصول لهذه المكانة المتقدمة، تمثلت في التعاون وتضافر الجهود وتوفر الخطط الاستباقية لنهج إدارة الأزمة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب توفر النظم المؤسسية الفعالة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تشكيل لجنة الامارات

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ يوم

الإسماعيلي يكشف سر عدم التعاقد مع ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعة

المصري يعلن رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الإسماعيلي ينتفض ويعلن عن مفاجأة لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ يوم

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد احتجاز العشرات في إثيوبيا.. عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ يوم

أسوان يحصل على توقيع أول تعاقداته للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ يوم

تفاصيل العروض الأوروبية المقدمة لـ أليو ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

24 مليار درهم مساهمة موانئ أبوظبي في الناتج المحلي للإمارة

خليفة بن زايد يصدر قانونا بإنشاء مركز أبوظبي للغة العربية

التحول الرقمي.. طرق مساعدة الإمارات في مواجهة أزمة كورونا

سلطان الجابر.. وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الجديد (بروفايل)

هزاع بن زايد: المؤسسات الوطنية بالامارات علامات عالمية مضيئة على طريق الخير

الإمارات وكوريا الجنوبية تتفقان على 10 برامج تنموية جديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس

10:54 ص

موسيماني يستقر على رحيل 4 لاعبين بالأهلي

09:30 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:25 ص

خلي بالك.. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات (صور)

09:44 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه