الإسماعيلي يكشف سر عدم التعاقد مع ثنائي الأهلي

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن أسباب عدم استعارة 2 لاعبين من صفوف النادي الأهلي وفقًا للعقد المبرم بين الاهلي والإسماعيلي في عقد محمود متولي، حيث نص العقد بين الطرفين أحقية الدروايش في استعارة ثنائي من صفوف الأهلي.





وقال علاء وحيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بالفعل يحق لنا استعارة 2 لاعبين من الأهلي ولكن الأهلي أبلغنا أن الإسماعيلي يتفاوض مع اللاعب لإقناعه".





وتابع: "فاوضنا لاعبين في صفوف النادي الأهلي ولكنهم تكبروا على الإنتقال إلى الإسماعيلي وتكبروا عليا لعدة أسباب".





وأتم: "الإسماعيلي في الوقت الجاري يفاوض بعض لاعبي الأهلي والزمالك في الوقت الجاري".











