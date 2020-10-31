الرئيس السيسي يفتتح متحف كفر الشيخ القومي (صور)

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حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،حلم 3 ملايين ونصف نسمة بافتتاح متحف كفر الشيخ القومي،دام 20 سنة، لتصبح محافظة كفر الشيخ محط أنظار العالم بمشروعات قومية عملاقة بعد أن كانت محافظة النسيان والإهمال،لتتحول لمحافظة الامل والمستقبل بعد افتتاح مشروعات قومية عملاقة بالمحافظة ومنها مزرعة غليون السمكية خلال أول زيارة للرئيس للمحافظة،وافتتاح محطة كهرباء البرلس على مرحلتين،وانشاء مصنعي لاستخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس وبلطيم، لتكتمل المنظومة السياحية الاقتصادية بافتتاح متحف كفر الشيخ القومي.





ويضم متحف كفر الشيخ سيناريو العرض المتحفي الذي يبرز بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد،كما يلقي الضوء على مجموعة من الموضوعات منها تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.



ويضم المتحف 1200 قطعة أثرية منها عدد كبير لم تُعرض للجماهير من قبل، أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الالهة سخمت، وتمثال لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة ٢٦، من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف مسار لذوي الإحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.

كما يضم المتحف أثار من تل الفراعين، وفوه الأثرية، تم إعداده بأيدي مصرية بتكلفة 63 مليون جنيه، ليضم قطع أثرية نادرة، تعبر عن آثار فرعونية وإسلامية ومسيحية، ويعكس الصورة الجميلة التي تميزت بها المحافظة من آثار بتل الفراعين، وأثار فوه الإسلامية،وكنيسة السيدة العذراء بسخا ومسار العائلة المقدسة.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المتحف قبلة ومنارة ثقافية تاريخية، وهذا شرف تناله المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالمتحف

يضم آثار فرعونية وإسلامية ومسيحية، ويعكس الصورة الجميلة التي تميزت بها المحافظة من آثار بتل الفراعين، وأثار فوه الإسلامية،وكنيسة السيدة العذراء بسخا ومسار العائلة المقدسة، فكان حلم دام 20 سنة تحقق في عهد الرئيس، متمنيا أن يكون منارة ثقافية لكل فئات المجتمع.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يدعو كل الطلاب بالجامعات والمدارس وأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة بزيارة المتحف عقب افتتاحه، ليروا روعة الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعاقبة عبر العصور القديمة والحديثه.