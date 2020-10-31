كيف تستعد الهجرة لانتخابات النواب في مرحلتها الثانية؟

Advertisements

تستعد وزارة الهجرة على قدم وساق، لإجراء انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية بالخارج، بتجهيز غرف عمليات لحل مشاكل المصريين في الخارج، والرد على تساؤلاتهم.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن استعدادات وزارة الهجرة، لمتابعة انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية بالخارج.



الاستعدادات اللوجستية والفنية

نجحت الهيئة الوطنية للانتخابات، في الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية الخاصة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.



تعريف الناخبين بالتصويت

وقامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على إتاحة كافة المعلومات للمصريين خارج وطنهم عن كيفية التصويت، حيث من المقرر أن يبدأ تصويت الخارج يومى 2 و3 نوفمبر الموافقين الاثنين والثلاثاء المقبلين من خلال طباعة بطاقات الاقتراع من على موقع الهيئة الوطنية لمن سجل بياناته خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضى وحتى 10 أكتوبر.



وبعد طباعة بطاقات الاقتراع واقرار التصويت وإرسالها إلى البعثات الدبلوماسية المصرية عبر البريد المستعجل تستمر البعثات في تلقى الأوراق حتى يوم 6 نوفمبر.



غرفة عمليات

وأطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، غرفة عمليات مهمتها حل مشكلات المصريين في الخارج وتشجيعهم على التصويت، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.



وتجرى عملية الانتخاب في المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الحد الأقصى للإنفاق للمرشحين الفردى في المرحلة الثانية من الانتخابات 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة الإنفاق مائتى ألف جنيه.



كما حددت الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا بنحو 7 ملايين جنيه، وفي الإعادة الحد الأقصى مليونين و800 ألف جنيه.



فيما يبلغ سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد هو 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى الإعادة 6 ملايين و600 ألف جنيه.



وتجرى الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر، أما الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر.



وفي حالة الإعادة بالمرحلة الثانية يكون الاقتراع للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر.



وتجرى جولة الإعادة في الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر.





وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.



يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.



يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.



وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.



ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



يتعين تضمين كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية: تسعة مترشحين من المسيحيين، ستة مترشحين من العمال والفلاحين، ستة مترشحين من الشباب، ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.