السيسي محذرا: "عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العمل في عدد من المناطق الآثرية توقف في 2011، معلقا: "دي النقطة المهمة واللي بكررها أي فعل الناس هتعمله له تكلفة كبيرة جدا".





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان، اليوم السبت، إلى أن قطاع الآثار تأثر بشكل كبير في 2011 ليس فقط على مستوى توقف العمل في عدد من المناطق الآثرية ولكن كان هناك أمور أخرى كفقد آثار، وتهريب آثار خلال 2011، مضيفا: "عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة.. وهفضل أكرر الكلام ده لمصر وغير مصر".



