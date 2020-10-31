إصابة العشرات بانفجار أنبوب غاز بجنوب العراق

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، وفاة طفلين وإصابة 28 بعد انفجار أحد أنابيب الغاز بمحافظة المثنى، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقالت السلطات العراقية، إن الانفجار وقع في انبوب ينقل الغاز من محافظة البصرة إلى المحافظات العراقية الأخرى.

 

ووجه محافظ المثنى، بفتح لجنة تحقيقية بالحادث"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل على إخماد الحريق" الذي سببه الانفجار.

 

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جنوب العراق انفجار أنبوب غاز العراق اصابة العشرات

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