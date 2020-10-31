اليوم.. تامر حسني يطرح "ألف سلامة"

Advertisements





كشف الفنان تامر حسني، عن موعد طرح أغنيته الجديدة "ألف سلامة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر تامر حسني أمس مقطع فيديو احتوى على مقطع من أغنية "اختراع" "مبطلناش إحساس"، "فجأة افترقنا"، وعلق عليه قائلاً :"غدًا إن شاء الله إصدار الأغنية الرابعة من ألبوم خليك فولاذي، بعنوان بألف سلامة، كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع و ميكس يحيى يوسف، ماستر جلال حمداوي، تم تسجل الغناء باستوديو م/ هيثم راضي".



وفي سياق آخر، حققت أغنية "ما بطلناش إحساس"، لتامر حسني نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس، ماستر جلال حمداوي، ومدير إنتاج هاني صليب.