السيسي: كل مليون شخص في مصر يحتاجون إلى جامعة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل مليون شخص في مصر يحتاجون إلى جامعة، حيث تحتاج مصر إلى 100 جامعة لاستيعاب احتياجات الطلاب دون النظر لتصنيفها سواء جامعة حكومية أو خاصة أو أهلية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح جامعة الملك سلمان، اليوم السبت، إلى أن الجامعة الواحدة تتكلف من 8 إلى 10 مليار جنيه، لذا تحتاج مصر إلى 400 مليار جنيه لإنشاء جامعات لسد الفجوة في عدد الجامعات، مؤكدا أنهم يعملون بإصرار على سد الفجوة الموجودة بين تعداد السكان والجامعات المطلوبة.





وأضاف أنه تم التحرك بقوة على مدار السبع سنوات الماضية لتقليل الفجوة، لافتا إلى أن هناك 30 ألف طالب مصر يتلقون تعليمهم في الخارج وهو ما يعد عبأ على أسرهم، خاصة في ظل وجود جائحة كورونا.



