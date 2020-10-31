زيارة بعثة متابعة انتخابات مجلس النواب 2020 لجامعة الجلالة

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تضم البعثة 7 منظمات دولية من اوروبا وافريقيا والشرق الأوسط



استضافت جامعة الجلالة وفدا من البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بحضور ممثلين عن 7 منظمات من أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط ممثلة في لبنان؛ اليونان؛فرنسا؛غانا؛أوغندا؛كينيا؛ أرمينيا ورومانيا.



وقد حرص الاستاذ الدكتور اشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، علي إستقبال الوفد واستعراض مقدمة تفصيلية عن الجامعة؛ والتي استقبلت أولي دفعاتها هذا العام بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقدرة استيعابية ٢٥٠٠٠ طالب وطالبه، مشيرًا الي ان الجامعة، كيان متكامل يضم مستشفى تعليمي وسكن للطلاب وأعضاء هيئه التدريس وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والساده العاملين بالجامعة.



كما قام الاستاذ الدكتور محمد الشناوى؛ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، باستعراض خطة عمل الجامعة خلال الفترة القادمة من خلال عقد الاتفاقيات مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية لتبادل المنح الدراسية قصيرة الأجل لرفع المستوي التدريبي والبحثي وتبادل الاساتذة والطلاب فيما بينهم؛ بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى توفير فرص تدريب للخريجين في المجالات الدراسية المشتركة.



وقد استهل الوفد زيارته بتفقد الحرم الجامعي والذي يضم مقرات لـ 15 كلية تقدم اكثر من ٦٥ برنامج متميز، تم افتتاح ١٤ مجال منهم هذا العام منقسمين الي ٢٩ برنامج في شتي المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدلة، العلوم الهندسية، العمارة، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقية، طب الاسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسه الحاسبات.



كما تطرقت الزيارة إلي سبل التعاون ما بين الجامعة وبين ممثلي منظمات الدول المشاركة من أجل تيسير عقد المزيد من الاتفاقيات مع هذه الدول في مجال تبادل زيارات الطلاب وأعضاء هيئه التدريس؛ خصوصا وأن مصر تشهد هذه الفترة نهضة حقيقة في العملية التعليمية من حيث بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ لذا لابد من نقل هذه الصورة الحضارية لكافة دول العالم.



كانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؛ المؤسسة المصرية المنسقة لأعمال البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، قد قامت بالتنسيق مع جامعة الجلالة في وقت سابق استعدادا لهذه الزيارة؛ في اطار حرص السيد الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي تبادل زيارات وفود الدول من شتي بقاع العالم لنقل صورة مصر الحضارية للغرب، وما يتم على أرضها من إنجازات في شتي المجالات؛ وبالأخص التعليم الجامعي باعتباره عماد تقدم الأمم ورفعة شأن جيل جديد من قادة المستقبل.