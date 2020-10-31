تضم أساتذة من 8 كليات.. قافلتان شاملتان من جامعة القاهرة لقرى محافظة الجيزة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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د. الخشت: إجراء الكشف الطبي والعلاج مجانًا للمرضى وتوزيع مساعدات إنسانية للأسر الفقيرة

إجراء الجراحات وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات الجامعة وتوفير المستلزمات الطبية

تنطلق من جامعة القاهرة، قافلتين شاملتين إلى محافظة الجيزة، تتجه القافلة الأولى صباح اليوم إلى قرية الجلاتمة بمنشأة القناطر، والأخرى إلى قرية سقارة البلد بالبدرشين يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلتين تضمان أساتذة من كليات طب قصر العيني، والأسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والطب البيطري، والزراعة، ورياض الأطفال، للكشف على المرضى مجانا وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وتوفير المستلزمات الطبية، مع صرف الدواء بالمجان، بالإضافة إلى توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة بالقريتين، وعقد العديد من الندوات التوعوية.

من جانبه قال الدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن تنظيم القافلتين يستهدف تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية المجانية للمواطنين، في إطار حرص الجامعة على إطلاق العديد من القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا للتخفيف من معاناة وآلام المرضى، وغرس ثقافة الخدمة المجتمعية، انطلاقًا من الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المصري والذي يعد مكملًا لدورها البحثي والتعليمي.

يذكر أن جامعة القاهرة أطلقت بداية شهر أكتوبر قافلة تنموية شاملة لمنطقة "عشش السودان" بالجيزة، وتستمر على مدار عام جامعي كامل في إطار مشروع تطوير متكامل للمنطقة وتقديم خدمات شاملة ومجانية لأهالي المنطقة.

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