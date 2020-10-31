تونس تسجل 100 حالة وفاة و3751 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في تونس، 100 حالة وفاة و3751 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين يومي 27 و29 أكتوبر.

وأعلنت السلطات الصحية التونسية، ارتفاع عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في فبراير 2020، إلى 1253 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 58029 إصابة.

وأوضحت الصحة التونسية، أنه وإلى حدود الـ29 من أكتوبر بلغ عدد المصابين الجدد الذين دخلوا المستشفيات 49 مريضا، فيما بلغ عدد المرضى الجدد الذيم دخلوا أقسام العناية المركزة 6 حالات.

ولفتت الصحة التونسية، إلى أن عدد المصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات إلى غاية يوم 29 أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 1331 مريضا، فيما بلغ عدد الموجودين بأقسام العناية المركزة 229 مريضا، إضافة إلى وجود 115 مريضا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.