الإسماعيلي ينتفض ويعلن عن مفاجأة لجماهيره

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
محمد جمال
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كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، عن أسباب كثرة التعاقدات الذي أبرمتها قلعة الدروايش في الأيام الماضية أبرزهم أري بابل، أحمد مصطفى، والجزائري رضوان الشريفي.

وقال علاء وحيد، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الإسماعيلي شكل لجنة تعاقدات قوية وقامت بإبرام صفقات قوية".

وتابع: "الإسماعيلي يسير على الطريق الصحيح والتعاقدات الجديدة جاءت بسبب رغبة اللاعبين في الانضمام للفريق واطمئن الجماهير أن الثلاث صفقات بيع وشراء وليس إعارات".

وأتم: "أعلنا عن انضمام أري بابل وأحمد مصطفى ورضوان شريفي وفي القريب لاعبين أخرين".



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