الرجاء المغربي جاهز لمواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية مغربية أن الرجاء المغربي مستعد لمواجهة الزمالك في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد موقع 360 Sport المغربي أن لاعبي الرجاء أصبحوا مؤهلين لخوض مباراة العودة التي ستجمعهم بمضيفهم الزمالك والتي تأجلت مرة أخرى لموعد لاحق بطلب من السلطات المصرية بعد أن تزامن موعدها مع الانتخابات البرلمانية المصرية.

وأفاد الموقع المغربي بأن الرجاء أصبح مؤهلا عدديا لخوض مواجهة الزمالك بعد أن أظهرت نتائج التحاليل التي أجراها لاعبو الفريقه عن تعافي أكثر من 12 لاعبًا.

وأوضح الموقع المغربي أن الرجاء استعاد خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من اللاعبين وأصبحت قائمته لمباراة الزمالك تضم 18 لاعبا والتي جاءت بالشكل التالي :-

حراسة المرمى: أمير الحداوي

خط الدفاع: فابريس نجاه وبدر بانون وسندالورفلي وعبد الإله مدكور وإلياس الحداد وعبد الرحيم شاكير.

خط الوسط : محمد زريدة وفابريس نجوما وزكرياء الوردي وعمر العرجون وزكرياء الهبطي.

خط الهجوم: بين ملانجو وأيوب نناح وسفيان رحيمي ومحسن متولي وعبد الإله الحافيظي وأنس جبرون.

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