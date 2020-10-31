دفعة قوية للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

السبت 31/أكتوبر/2020 - 04:16 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تلقى الفريق الأول بنادي الزمالك دفعة قوية بجاهزية معظم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لموقعة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الدار البيضاء، قد انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وأصبح الثلاثى محمود علاء وحازم إمام وفرجانى ساسى جاهزون لخوض لقاء الإياب أمام الرجاء، ومشاركتهم من عدمه وفقًا لرؤية جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

وسيدخل الزمالك مباراة الرجاء المغربي بقائمة قوية من اللاعبين، من أجل التأهل للمباراة النهائية ومن ثم حصد اللقب.

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